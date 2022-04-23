Губернатор Гладков оценил слухи о прорыве танков ВСУ в Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о попытке прорыва десяти танков ВСУ на территорию региона, пишет Бел.Ру.

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По его словам, эта информация не соответствует действительности. Также он уточнил, что утром в пятницу, 22 апреля, на украинской территории был бой, звуков которого испугались некоторые белгородцы.

«Угрозы для жителей Белгородской области не было. Если бы были малейшие сомнения в этом, мы бы приняли все меры, чтобы обеспечить безопасность каждого», – пояснил Гладков.

Губернатор заверил жителей региона, что он внимательно следит за развитием событий.