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Суббота, 23 апреля, 2022

Губернатор Гладков оценил слухи о прорыве танков ВСУ в Белгородскую область

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Губернатор Гладков оценил слухи о прорыве танков ВСУ в Белгородскую область

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о попытке прорыва десяти танков ВСУ на территорию региона, пишет Бел.Ру.

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По его словам, эта информация не соответствует действительности. Также он уточнил, что утром в пятницу, 22 апреля, на украинской территории был бой, звуков которого испугались некоторые белгородцы.

«Угрозы для жителей Белгородской области не было. Если бы были малейшие сомнения в этом, мы бы приняли все меры, чтобы обеспечить безопасность каждого», – пояснил Гладков.

Губернатор заверил жителей региона, что он внимательно следит за развитием событий.

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