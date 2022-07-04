Губернатор Гладков обратился к белгородцам после обстрела домов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил горожан за безвозмездную помощь в восстановлении домов, которые пострадали после обстрела со стороны Украины, пишет Бел.Ру.

По его словам, местные жители предлагают властям бесплатную помощь, например, спецтехнику или даже рабочую бригаду. Губернатор уточнил, что монтажники уже установили больше 200 окон в многоквартирных домах, однако рабочих рук не хватает.

«Поэтому то, что вы предлагаете, для нас сейчас очень важно. От всей души, от всех жителей – спасибо вам за вашу правильную человеческую позицию», – заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что повреждены 424 квартиры в 28 многоэтажках и 65 частных домов.