Губернатор Федорищев ответил на провокационный вопрос о злоупотреблении алкоголем

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал провокационный вопрос о злоупотреблении алкоголем. Об этом пишет РБК.

Главу региона спросили: «Вячеслав Андреевич, планируем поехать на интервью с блогерами и журналистами. Наверное, могут задать какой-нибудь провокационный вопрос про то, что — я читал где-то в телеграм-канале — вы бухаете постоянно».

Федорищев рассказал, что обсуждает подобные фейки с супругой. По её словам, негатив в адрес чиновников — это то, «что можно пережить».

Губернатор добавил, что старается относиться к таким нападкам «абсолютно спокойно» и «пропускать все через юмор», но без уважения к тем, кто распространяет ложную информацию.

«Это не иммунитет, все равно какая-то живинка есть, мы все люди», — пояснил он.

По словам Федорищева, подобные фейки — это часть «сложной ситуации», которая создаётся, в том числе, «недружественными структурами».

Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой региона, когда был назначен временно исполняющим обязанности губернатора в мае прошлого года. В сентябре он победил на выборах, набрав почти 80% голосов.