Грузовик врезался в ограждение в Рязанском районе, водитель погиб

В Рязанском районе 14 апреля водитель грузовика погиб после наезда авто на барьерное ограждение. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё случилось около 14:15 на 203-м километре трассы М5 Урал. За рулём «ГАЗель Next» находился 63-летний житель Пензенской области. Предварительно, водитель не справился с управлением, и машина въехала в барьерное ограждение.

В результате водитель скончался. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ведётся проверка.