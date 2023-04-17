spot_img
Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Грузовик врезался в ограждение в Рязанском районе, водитель погиб

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязанском районе 14 апреля водитель грузовика погиб после наезда авто на барьерное ограждение. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё случилось около 14:15 на 203-м километре трассы М5 Урал. За рулём «ГАЗель Next» находился 63-летний житель Пензенской области. Предварительно, водитель не справился с управлением, и машина въехала в барьерное ограждение.

В результате водитель скончался. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ведётся проверка.

Грузовик врезался в ограждение в Рязанском районе, водитель погиб
Грузовик врезался в ограждение в Рязанском районе, водитель погиб

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации