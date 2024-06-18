Грузовик столкнулся с легковушкой в Рязанском районе

В Рязанском районе на 12-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш» столкнулись грузовой автомобиль «Ваф» и легковой автомобиль «Газ». Об аварии сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

По предварительной информации, за рулем грузовика находился 35-летний житель Рязани. Легковым автомобилем управлял 56-летний житель районного центра. В результате происшествия пострадали три человека: водитель автомобиля «Газ», его пассажиры в возрасте 61-го года и 49-ти. Они получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.