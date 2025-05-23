Грузовик переехал рязанца: мужчина скончался на месте

Трагическое ДТП произошло в деревне Кореньки Старожиловского района Рязанской области. Подробности ЧП сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

22 мая в 13 часов 38-летний житель Старожиловского района, управляя грузовиком МАЗ, по предварительной информации, совершил наезд на 56-летнего жителя того же района. От полученных травм пострадавший умер на месте ДТП.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются.