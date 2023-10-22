Группы детей мигрантов нападали на подростков в разных регионах России

В программе «Человек в праве с Андреем Куницыным» телеканала НТВ рассказали о нападениях на подростков в нескольких регионах России.

Этнические группировки, состоящие из детей мигрантов из ближнего зарубежья, избивали сверстников в Московской области, Самаре, Санкт-Петербурге. Ролики с избиениями выкладывали в интернет.

— Видео с избиением прохожих или одноклассников преступники выкладывали в Сеть, гордились этнической сплоченностью и буквально упивались безнаказанностью, — описывают происходившее авторы программы.

Случаями заинтересовались в Следственном комитете, руководитель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить о случившемся.

Двоих подростков из Московской области изолировали от общества, что бывает крайне редко.