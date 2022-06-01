Группу наркозакладчиков задержали в Рязанской области

Деятельность наркодилеров пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.

По информации ведомства, подозреваемые распространяли синтетические наркотики через интернет-мессенджер. Возраст злоумышленников – от 18 до 21 года. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Спецоперацию по задержанию сотрудники УНК УМВД провели вместе с коллегами из отдела МВД России по Рязанскому району при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». В селе Дядьково оперативники заблокировали автомобиль ВАЗ, в котором находились четверо жителей Спасска-Рязанского.

При досмотре участников преступной группы и салона автомобиля полицейские нашли свёртки с производным N-метилэфедрона массой более 70 граммов и более 20 таблеток МДМА («экстази»). По данным оперативников, подозреваемые планировали извлечь из тайника в Рязани предназначенные им наркотики. Тайник с 60 граммами «синтетики» был позже обнаружен на улице Пугачёва. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 145 граммов наркотических средств.

Следователи устанавливают все звенья цепи поставок и распространения наркотиков.