Группу гель-лаков запретят в Европе из-за токсичного влияния на репродуктивную систему

С 1 сентября 2025 года в список официально запрещённых химикатов на территории Евросоюза войдет вещество триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO), являющееся ключевым в составе многих гель-лаков. Причина запрета ТРО — оказание негативного влияния на репродуктивную систему человека. Об этом сообщает издание LIFE.

Запрет на использование ТРО затронет не только население Европы, но и международный рынок, ведь данное вещество широко используется в косметике по всему миру, в том числе в России. Однако, по информации издания, в РФ пока не планируют вводить запрет на это вещество.

Российские мастера маникюра уже прокомментировали запрет. Своим клиентам мастера советуют внимательно изучить состав лаков перед использованием и переходить на альтернативные продукты с TPO-L — производной, которую считают не такой токсичной. Тем не менее гарантий безопасности нового вещества пока нет.