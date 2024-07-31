Групповым сексом на нудистском пляже занялись новосибирцы

В прошлые выходные житель Новосибирска Николай решил позагорать на нудистском пляже в Советском районе. Во время своего размеренного отдыха мужчина стал свидетелем необычной ситуации.

Как рассказал Николай изданию «АиФ-Новосибирск», в субботу на пляже было немного людей, и все они были на виду. Внезапно пара любителей загорать голышом скрылась в кустах и начала заниматься сексом.

«Они не стеснялись никого! Более того, через некоторое время к ним присоединился ещё один мужчина. Я был в шоке!» — возмутился сибиряк.

Отдыхающие на пляже были шокированы происходящим, но не стали делать замечание. После того как всё закончилось, троица отправилась купаться в Обское море.

За секс по согласию могут завести уголовное дело. Юристы рассказали подробно.