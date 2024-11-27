26 ноября группировка войск «Север» выполняла задачи по уничтожению противника в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Штурмовые группы Северян значительно продвинулись в районе н. п. Дарьино и Нижний Клин, отразив 3 контратаки ВСУ общей численностью до 40 человек на 2 БТР и ББМ. В ходе отражения уничтожено до 20 оккупантов, ББМ и БТР М113. 1 военнослужащий ВСУ взят в плен. Всего в плену находится 491 украинский военный.

Расчетами ОТРК нанесено 4 ракетных удара по пунктам хранения американских РСЗО «Хаймарс» и MLRS в Сумской области. Уничтожено: 2 ПУ РСЗО «Хаймарс», ТЗМ РСЗО MLRS и 4 единицы автомобильной техники; повреждено: ПУ РСЗО «Хаймарс» и ПУ РСЗО MLRS. Потери противника в живой силе составили до 60 человек.

Расчетом «Торнадо-С» накрыт район сосредоточения резервов 21 и 47 омбр ВСУ в районе н. п. Писаревка. Уничтожено до 30 человек живой силы, 4 танка и 4 единицы автомобильной техники.

Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 700 метров.

На Волчанском направлении продолжаются бои в н. п. Волчанск. Штурмовые группы Бесстрашных продвинулись на востоке города, отразив 2 контратаки противника. Всего в ходе продвижения уничтожено до 28 нацистов.

Кроме того, отражена 1 контратака в районе многоэтажек численностью до 6 человек, из них уничтожено 4.

На Липцовском направлении продолжаются ожесточенные бои в лесных массивах возле н. п. Липцы. Противник предпринял попытку атаки 3 штурмовыми группами на 3 БТР М113, общей численностью до 18 человек. В ходе стрелкового боя уничтожено до 10 нацистов из 18, бои продолжаются.

За прошедшие сутки потери противника составили до 340 человек (из них до 230 на Сумском направлении). Также вскрыто и уничтожено:

На Сумском направлении:

▪️две ПУ РСЗО «Хаймарс»;

▪️ТЗМ РСЗО MLRS;

▪️четыре танка;

▪️БМП;

▪️БТР;

▪️четыре ББМ;

▪️артиллерийское орудие;

▪️120-мм миномет;

▪️станция РЭБ;

▪️четыре ПУ БпЛА;

▪️семь единиц автомобильной техники;

На других направлениях:

▪️120-мм миномет в районе н. п. Волчанск;

▪️склад БК в районе н. п. Хреновка;

▪️три единицы автомобильной техники;

▪️13 БпЛА самолетного типа;

▪️три БпЛА типа «Баба Яга».

Совместно с официальным объявлением США о разрешении наносить удары по канонической территории России, главком ВСУ Сырский заявил о готовности начать новое контрнаступление.

Подготовка к этому уже началась в районе Липцов, где командование ВСУ бросает на убой новое «пушечное мясо».