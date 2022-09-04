Группировка регионального МЧС сосредоточена в лесах Касимовского и Клепиковского районов

Группировка пожарно-спасательного гарнизона Рязанской области работает в Касимовском и Клепиковском районах. Личный состав занят в защите населённых пунктов от перехода на них лесных пожаров и в тушении очагов.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, на сегодняшний день задействовано 15 единиц техники и 70 человек. Основные мероприятия проходят возле населённых пунктов Култуки, Ветчаны, Акулово, Кудом и Чарус.

Тем временем в Рязанском, Спасском, Касимовском и Клепиковском районах 32 единицы техники и 47 человек готовятся к убытию. Их задействуют при угрозе населённым пунктам.

По данным Авиалесоохраны на 4 сентября, в Рязанской области задействовано 299 человек Федеральной Авиалесоохраны и наземных лесных служб межрегионального уровня.