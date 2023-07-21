Пятница, 21 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Группа ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

7info7
Image by topntp26 on Freepik

Более четверти российских автовладельцев меняют машину каждые 4-5 лет. Такие результаты показал совместный опрос* ВТБ и «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). Чаще всего это делают на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона приобретают другую машину не реже, чем раз в 5 лет. В ЮФО таких автолюбителей — 34%, а на Дальнем Востоке — чуть менее трети.

Использовать автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян. Бережливее всего к машинам относятся жители Центрального федерального округа и Сибири: почти четверть из них предпочитают использовать автомобиль до выработки ресурса, следует из опроса.  Примерно каждый десятый респондент заявил о том, что меняет машину через 2-3 года после ее покупки. Причем на Дальнем Востоке таких автовладельцев больше, чем в среднем по России  – 15%. Ежегодно другое авто приобретают порядка 1% россиян.

Проведенное исследование также показало, что около 40% автовладельцев купили свою первую машину в возрасте 18-25 лет. Еще около четверти решились на покупку, достигнув 26-30 лет. При этом большая часть (57%) опрошенных приобрели свой первый автомобиль на заработанные или накопленные средства, 21% использовали для этого кредит, еще 10% получили его в подарок, а 5% унаследовали. 

Число машин, которыми владеют россияне, ожидаемо зависит от возраста респондентов: у молодежи до 35 лет это одна — две машины, представители более возрастной аудитории указывают, что имели в собственности более трех авто (40%). При этом мужчины заявляют, что владели большим числом автомобилей в течение жизни, чем женщины (38% против 20%).

Почти 40% россиян не считают изменение линейки представленных на рынке марок ограничивающим фактором и находят текущий выбор удовлетворительным: 7% покупают или планируют покупку отечественных авто, а 29% предпочитают выбирать авто на вторичном рынке, где выбор остался столь же широким. При этом 59% россиян в этом году изменили планы по покупке машины из-за текущей ситуации на рынке, так как снизилось предложение новых т/с.

«Несмотря на серьезные вызовы для отечественного авторынка, с которыми он столкнулся в прошлом году, уровень автомобилизации в России растет. По данным ВЦИОМ, сегодня одна или несколько машин есть более чем у 60% семей, в этом году приобрести авто планирует четверть опрошенных россиян. На этом фоне мы фиксируем активный спрос на автокредиты, которые помогают клиентам осуществить планы. В первом полугодии россияне заняли на покупку машин рекордные 606 млрд рублей, что на 19% превышает результат первой половины рекордного 2021 года. Факторами роста выступают отложенный спрос 2022 года, активное проникновение китайских брендов, а также увеличение интереса к отечественным авто: их доля в продажах выросла в 1,5 раза», – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

«В ближайшее время цены на могут продолжить корректироваться, поэтому имеет смысл присмотреться к представленным на рынке вариантам. В пределах 1,5 млн рублей из машин эконом-сегмента можно выбрать любые марки на первичном и вторичном рынке, на них есть альтернативные запчасти. Владеть премиальными автомобилями за 1,5-2,5 млн рублей будет дороже: в целом, на них налажен параллельный импорт, но запчасти приходится ждать уже дольше. В долгосрочной перспективе стоит обратить внимание на китайские бренды — из-за количества сервисных центров и стабильной доступности комплектующих. К примеру, Haval Jolion, Geely Coolray, Haval F7, Chery Tiggo 4 из-за своей популярности представлены в большом количестве и в сегменте новых авто, и на «вторичке», а значит, есть из чего выбрать. Кроме этого, все больше автопроизводителей из КНР предлагают выгодные субсидии при кредитовании своих брендов», — отметила руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Десятая часть работников Рязанской области заняты в торговле

В торговле трудится 33,6 тысяч человек.

В Сараях мужчина упал с автовышки, меняя вывеску на баннер

В Сараях во время смены вывески на баннере произошло ЧП — с высоты сорвался мужчина. Как сообщает издательство «Пресса», это произошло 20 июля. После падения с автовышки мужчину забрала скорая помощь. Затем его перевели в одну из рязанских больниц. Обстоятельства происшествия выясняются.

ГИБДД обнародовала подробности аварии на Первомайском проспекте

В ДТП пострадала 40-летняя женщина.

В Рязанской области назначили двух мировых судей

Соответствующее решение 19 июля приняла Рязанская областная Дума.

Мужчина умер после избиения на базе отдыха под Калугой

У жителя Калуги врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, другие повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Рязанские новостройки переходят на электроплиты

Сейчас новостройки с электроплитами возводятся во всех районах Рязани.

Госдума освободила туроператоров от НДС за путёвки по России

Мера, которая будет действовать до 30 июня 2027 года, распространяется на операции, проведённые с 1 июля текущего года.

Госдума рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет

О возможных изменениях журналистам сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Пьяный мужчина скинул маленькую девочку с 3-го этажа

Ребенок заплакал, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю

В Рязани по Солотчинскому мосту ходила корова

Водители, чтобы не причинить вред животному, снижали скорость. Из-за этого значительно замедлился трафик.

Масштабные рейды ГИБДД пройдут в Рязанской области в выходные

Полицейские будут массово останавливаться автомобили.

В Рязани на улице Тимуровцев легковушка сбила подростка

Молодого человека госпитализировали.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации