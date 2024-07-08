Группа «Отпетые мошенники» выступит на фестивале «Малина» в Рыбновском районе

В Рыбновском районе в селе Новоселки 13 июля состоится фестиваль «Малина». В этот день на сцене состоится концерт группы «Отпетые мошенники». Об этом сообщили организаторы в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».

Концерт начнется на главной сцене в 18.00. А сам фестиваль начнет работу с 12:00. Организаторы сообщают, что будут работать семь площадок, каждая из которых «обещает насыщенную программу с летним настроением».

Возрастное ограничение фестиваля 0+. Концерт «Отпетых мошенников» — 18+.

