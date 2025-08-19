Вторник, 19 августа, 2025
19.4 C
Рязань
Новости России

Группа мигрантов избила футболиста до комы в Щёлково — «МК»

Алексей Самохин
В подмосковном Щёлково жестоко избили 20-летнего футболиста. С тяжёлыми травмами он был госпитализирован в реанимацию. По информации «МК», нападение совершили уроженцы Азербайджана, с которыми у спортсмена был давний конфликт.

Всё началось ещё в мае, после любительского матча между клубами «Русская община» и «Дизель». В ходе игры выходцы из стран СНГ, составляющие большую часть «Дизеля», начали оскорблять соперников. 17-летний игрок «Русской общины» не выдержал оскорблений и ударил оппонента, после чего завязалась драка. В итоге пострадавший попал в больницу.

Спустя почти три месяца, в ночь на 17 августа, футболист «Русской общины» с другом отдыхали в клубе. К ним подошёл знакомый из «Дизеля» и попросил выйти, чтобы «поговорить по-мужски». К ним присоединились ещё восемь человек. На улице завязалась драка, молодого человека толпой избивали около 15 человек. Спортсмен упал, у него начался эпилептический припадок.

Охрана клуба, которая не стала разнимать драку, вызвала полицию. Нападавшие скрылись. Прибывшие на место полицейские вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы, гематомы, разрыв гортани и открытую черепно-мозговую травму. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Мать футболиста ищет адвокатов и надеется, что всех виновных накажут. Пока задержан только один из нападавших. 

По словам местных жителей, эта группировка также причастна к другим нападениям, включая инцидент, в котором избили мужчину и уронили его ребёнка из коляски. В итоге тот конфликт был «улажен» деньгами.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.

Происшествия

Ребенок 6 лет пострадал в ДТП в Рязани

На улице Интернациональной столкнулись автомобили «Лада Калина» и ВАЗ-21124. Пострадали два пассажира.
Культура и события

Гости 1/4 финала официальной рязанской лиги КВН смогут попасть на музыкальный фестиваль «Поющий Косопуз»

Билеты можно будет обменять на выходе из зрительного зала.
Происшествия

За махинации с налогами рязанский бизнесмен может сесть на пять лет

Его действия привели к неуплате более 74 млн рублей в бюджет.
Общество

В Рязани ремонтируют общежитие РГУ имени Есенина

До 1 октября все работы будут завершены, но уже с началом нового учебного года туда начнут заселяться студенты.
Общество

В Рязани ПАО «РЭСК» разыгрывает ценные призы среди своих клиентов

Среди участников будут разыграны: Яндекс Станция Алиса Midi, робот-пылесос, кофемашина, три Яндекс Станции Алиса Mini, а также пять подарочных сертификатов на маркетплейс номиналом 3000 рублей.
Новости России

В Бурятии задержан бывший опекун беременной шестиклассницы 

Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребёнка в регионе.
Новости России

Спорт

В Рязани прошли сборы хоккейных арбитров ЦФО

В течение трех дней участники сборов были вовлечены в насыщенную программу: сдача фитнес-тестов, а также нормативов на льду, прохождение теоретических тестирований, разборы игровых эпизодов, встреча с психологом