Группа мигрантов избила футболиста до комы в Щёлково — «МК»

В подмосковном Щёлково жестоко избили 20-летнего футболиста. С тяжёлыми травмами он был госпитализирован в реанимацию. По информации «МК», нападение совершили уроженцы Азербайджана, с которыми у спортсмена был давний конфликт.

Всё началось ещё в мае, после любительского матча между клубами «Русская община» и «Дизель». В ходе игры выходцы из стран СНГ, составляющие большую часть «Дизеля», начали оскорблять соперников. 17-летний игрок «Русской общины» не выдержал оскорблений и ударил оппонента, после чего завязалась драка. В итоге пострадавший попал в больницу.

Спустя почти три месяца, в ночь на 17 августа, футболист «Русской общины» с другом отдыхали в клубе. К ним подошёл знакомый из «Дизеля» и попросил выйти, чтобы «поговорить по-мужски». К ним присоединились ещё восемь человек. На улице завязалась драка, молодого человека толпой избивали около 15 человек. Спортсмен упал, у него начался эпилептический припадок.

Охрана клуба, которая не стала разнимать драку, вызвала полицию. Нападавшие скрылись. Прибывшие на место полицейские вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы, гематомы, разрыв гортани и открытую черепно-мозговую травму. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Читайте также: На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

Мать футболиста ищет адвокатов и надеется, что всех виновных накажут. Пока задержан только один из нападавших.

По словам местных жителей, эта группировка также причастна к другим нападениям, включая инцидент, в котором избили мужчину и уронили его ребёнка из коляски. В итоге тот конфликт был «улажен» деньгами.