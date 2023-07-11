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Группа «Feelin’s» выступит на «Музыкальном лете в Константиново»

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15 июля в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в рамках фестиваля «Музыкальное лето в Константинове» состоится концерт группы «Feelin’s» — одной из лучших джазовых команд России, с которой с удовольствием сотрудничают выдающиеся исполнители с мировыми именами.

Коллектив был создан в 1984 году как студенческий джазовый ансамбль под управлением Геннадия Филина и впервые появился на сцене рязанского радиотехнического института. Музыканты прошли долгий путь развития от любительского до профессионального уровня. В конце 1999 года ансамбль стал муниципальным, а в 2014 году получил статус «Ведущий коллектив Рязанской области».

Сегодня «Feelin’s» — это международный проект, солистом которого является известный итальянский вокалист Boris Savoldelli. С 2007 года коллектив сотрудничает с Народным артистом России саксофонистом Игорем Бутаном, в издательской компании которого изданы три совместных альбома. Всего дискография Feelin’s насчитывает 10 альбомов.

На концерте в Константинове музыканты исполнят песни на стихотворения Сергея Есенина и современных авторов в джазовой обработке. Начало выступления в 13.00.

Возрастное ограничение: 6+.

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