Группа «Feelin’s» в международном составе начала тур по России и выступила с концертом в МКЦ

22 сентября на сцене рязанского МКЦ знаменитая в регионе и за его пределами группа «Feelin’s» и их итальянский фронтмен, вокалист Борис Саволделли отыграли очередной успешный концерт (6+). Он стал одним из открывающих для большого тура по России, включающего 20 городов и приуроченного к 130-летию Сергея Есенина. В рамках события был презентован третий альбом серии «ЕсенинJazz» под названием «ЕсенинBlues», который вышел в издательстве народного артиста России Игоря Бутмана.

Концерт начался с популярной и зажигательной старой итальянской песни «Un bacio a mezzanotte» (пер. «Поцелуй в полночь») и интегрированного в нее представления музыкантов.

Международный проект «Feelin’s & Savoldelli» существует с 2014 года, и в этом году состоится уже 11 концертный тур музыкантов. Представляет он из себя симбиоз двух культур, где сочетаются лирика русской души, жаркая импровизация и искромётная лёгкость старого итальянского джаза.

Прошедшее событие не стало исключением из доброго правила – итальянские заводные композиции, среди которых прозвучали культовые и знакомые русскому слушателю «Buona sera, signorina» (пер. «Добрый вечер, синьорина») и «Canto anche se sono stonato» (пер. «Пою, даже если не попадаю в ноты») чередовались с проникновенными русскими песнями на стихи Есенина на трех языках, превращенными в международные хиты – сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки.

Среди прозвучавших «есенинских» песен – лиричные «Письмо к матери» и «Над окошком месяц», яркая и пронзительная «Не жалею, не зову, не плачу». Премьерой для рязанского зрителя явилась композиция «Ты плакала в вечерней тишине», которую Борис Саволделли исполнил на русском языке, а также хулиганская «Пускай ты выпита другим».

На бис музыканты, которых традиционно не отпускали со сцены бурными овациями, сыграли уже ставшую «визитной карточкой» есенинскую «Голубую кофту», в которой рефреном звучат полюбившиеся российскому зрителю слова «Затопи ты печку». Борис поведал смешную историю о том, как долго он учил эту фразу и как гордится тем, что смог это осуществить! В этот вечер печку действительно удалось затопить, потому что в концертом зале было по-настоящему тепло от музыки и не смолкающих аплодисментов.

Теперь группу ждут к себе в гости такие города, как Санкт-Петербург, Мурманск, Челябинск, Омск, Пермь, Тюмень и другие.