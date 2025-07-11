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Культура и события

Группа Feelin’s с международным проектом «ЕсенинJazz» представит Рязанскую область на фестивале «Таврида.АРТ 2025» в Крыму

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Группа Feelin’s (художественный руководитель Геннадий Филин) приглашена в качестве специального гостя на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ 2025». Уникальный международный проек «ЕсенинJazz» группы Feelin’s будет представлен на одной из главных сцен фестиваля 3 августа. Коллектив выступит в своем международном составе — с итальянским вокалистом Борисом Саволделли.

К 130-летию С. Есенина музыканты представят свой новый альбом ЕсенинBlues – продолжение проекта «ЕсенинJazz» – жемчужины совместного творчества Feelin’s и Savoldelli. Народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман назвал этот проект выдающимся событием для российской музыки. Впервые в мире знаменитые русские песни, написанные на стихи Есенина превращаются в международные хиты – сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трёх языках – итальянском, английском и русском. Оригинальный проект невероятно запомнился и полюбился слушателям России. 

Международный проект Feelin’s и Boris Savoldelli существует с 2014 года, и в этом году состоится уже 11 концертный тур музыкантов. Коллектив ежегодно наращивает гастрольную деятельность, в 2025 году график выступлений содержит 20 городов России.

«Таврида.арт» давно стал знаковым событием в культурной жизни России, объединяя тысячи молодых талантов и гостей со всей страны на живописном крымском побережье. Для нас большая честь и признание войти в число ключевых участников этого мероприятия, представляя и прославляя Рязанский регион и нашего великого поэта Сергея Есенина. Мы готовим для зрителей «Тавриды» глубокое эмоциональное выступление, которое, уверены, станет одним из ярких моментов программы фестиваля» — отметил Геннадий Филин, идейный вдохновитель «ЕсенинJazz» и художественный руководитель группы Feelin’s.

Группа Feelin’s с международным проектом «ЕсенинJazz» представит Рязанскую область на фестивале «Таврида.АРТ 2025» в Крыму 3 августа на одной из главных сцен фестиваля коллектив «ЕсенинJazz» представит свой новый международный проект «ЕсенинBlues».

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