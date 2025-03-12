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Культура и события

Группа Feelin’s отметит 25-летие в статусе муниципального коллектива большим концертом

Алексей Самохин

Группа Feelin’s отметит 25-летие в статусе муниципального коллектива Рязани большим сольным концертом, сообщает телеграм-канал администрации города.

Творческий вечер состоится в четверг 20 марта в 19:00.

Группа выступит в своем основном составе инструментального квартета:

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— Геннадий Филин — фортепиано, руководитель коллектива;

— Сергей Долгишев — саксофон;

— Вячеслав Сергеев — барабаны;

— Константин Панкратов — бас.

Энергия и захватывающий драйв, красивые мелодии и аранжировки — вот составляющие уникального почерка «Feelin’s».

В концерте прозвучит классика мирового джаза, отечественные ретро-хиты в стиле «Feelin’s» и авторская музыка руководителя коллектива Геннадия Филина.

Возрастное ограничение: 6+.

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