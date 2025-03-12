Группа Feelin’s отметит 25-летие в статусе муниципального коллектива большим концертом

Группа Feelin’s отметит 25-летие в статусе муниципального коллектива Рязани большим сольным концертом, сообщает телеграм-канал администрации города.
Творческий вечер состоится в четверг 20 марта в 19:00.
Группа выступит в своем основном составе инструментального квартета:
— Геннадий Филин — фортепиано, руководитель коллектива;
— Сергей Долгишев — саксофон;
— Вячеслав Сергеев — барабаны;
— Константин Панкратов — бас.
Энергия и захватывающий драйв, красивые мелодии и аранжировки — вот составляющие уникального почерка «Feelin’s».
В концерте прозвучит классика мирового джаза, отечественные ретро-хиты в стиле «Feelin’s» и авторская музыка руководителя коллектива Геннадия Филина.
Возрастное ограничение: 6+.