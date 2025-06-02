Громкие звуки, разбитые машины, повреждённые дома: что известно об атаке ВСУ на Рязань ночью 2 июня

ВСУ предприняли очередную атаку дронов на Рязань в ночь на 2 июня. Собрали всё, что известно о произошедшем.

Около 23 часов РСЧС разослала предупреждения об угрозе атаки БПЛА на Рязанскую область и Рязань. Чуть позже жители Рязани услышали череду громких ударных звуков. Это работала система ПВО.

После серии хлопков информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Павел Малков. Глава региона написал на своих страницах в соцсетях:

— Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

О том, где именно упали обломки вражеских дронов, официально не сообщалось.

Тем временем угроза атаки БПЛА, по сообщениям экстренных служб, в Рязани сохраняется. Будьте осторожны!

Upd: РСЧС объявила об отбое угрозы атаки БПЛА.