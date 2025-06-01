На днях мир потрясли заголовки крупнейших западных таблоидов, таких как британская Daily Mail и американская The New York Post. Их интернет-сайты синхронно опубликовали пугающие материалы, ссылающиеся на пророчества четырех известных ясновидящих. Суть одна: к концу 2025 года мир ожидает война невиданных масштабов. На этот факт обратила внимание «Комсомольская правда».

Что изменилось? Пророчества четырех о грядущей бойне

Идея о надвигающемся глобальном катаклизме, озвученная в популярных западных изданиях, основывается на предполагаемых предсказаниях как давно ушедших, так и современных прорицателей.

Нострадамус – «Чума из прошлого и враги извне и изнутри»

Согласно публикациям, знаменитый французский предсказатель Нострадамус еще в 1555 году якобы узрел, что через 470 лет, то есть ближе к осени 2025 года, Великобритания окажется втянутой в «жесточайшую войну», где «восстанут враги как изнутри, так и извне». Он также упоминал «великую чуму из прошлого», как самого смертоносного врага под небесами.

Баба Ванга – «Разрушительная война, которая уничтожит Европу»

Видения болгарской провидицы Бабы Ванги, известной своими предсказаниями терактов 11 сентября и смерти принцессы Дианы, также цитируются в контексте грядущей войны. Ей приписывают слова о том, что в текущем году Европу потрясет разрушительная война, которая «уничтожит» население и приведет к «гибели человечества».

Атос Саломе – «Война машин и людей на грани Третьей мировой»

К этим двум авторитетам присоединяются ныне живущие ясновидящие. Бразилец Атос Саломе, прозванный «Живым Нострадамусом», предупреждает, что мир находится «на грани Третьей мировой». Он заявляет: «Это будет не просто война людей, но и машин, и в этом плане худшее еще впереди», намекая на возможные кибер-войны или дуэли дронов.

Николас Аужула – «Ужасающие акты человеческого зла» уже этим летом

Лондонский гипнотерапевт Николас Аужула, ровесник Саломе, соглашается с тем, что 2025 год станет «годом, когда в мире будет не хватать сострадания». Он предвидит «ужасающие акты человеческого зла и насилия по отношению друг к другу – во имя религии и национализма», ожидая этот ужасный мировой военный катаклизм уже этим летом.

Кто подпадает под действие? Весь мир под угрозой?

Если верить этим предсказаниям, под действие грядущего катаклизма подпадает все мировое сообщество, особенно Европа и Великобритания, которым предрекается прямое участие и серьезные разрушения. Практические последствия для каждого жителя планеты в таком случае будут катастрофическими.

Что нужно знать/сделать?

В то время как пророчества могут вызывать беспокойство, важно подходить к ним критически. Тем не менее, западная пресса, словно «привокзальная гадалка», предлагает свою трактовку этих «страшилок», указывая на конкретный источник угрозы.

Россия «не потерпит» развертывания западных сил в Украине.

Страны «враждебного блока» становятся целью для ВС РФ.

Москва не исключает применение ядерного оружия в «крайней необходимости».

Таким образом, западные СМИ подводят читателей к выводу, что «агрессивная восточная орда» является основной угрозой миру.

Как не нарваться на проблемы? Ответить лжепророкам

Создается впечатление, что эти «пророчества» активно используются для нагнетания обстановки и создания определенного образа «врага». Особенно тревожным кажется совпадение таких публикаций с недавними терактами на территории России и атаками на стратегическую инфраструктуру, произошедшими накануне очередного раунда мирных переговоров. Это наводит на мысль, что «та сторона» не желает мира, а, напротив, ведет дело к большой войне, почему-то рассчитывая на победу.

Возникает вопрос: не пора ли, наконец, дать адекватный ответ лжепророкам и тем, кто пытается манипулировать общественным мнением?