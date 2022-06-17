Григорий Парсентьев намерен участвовать в выборах губернатора Рязанской области

16 июня Рязанское региональное отделение партии «Справедливая Россия – За Правду» провело пресс-конференцию «За честные выборы!», посвященную грядущей избирательной кампании в региональных парламентах и муниципалитетах, а также выборам губернатора Рязанской области. Мероприятие состоялось на площадке Рязанской областной библиотеки им. Горького с участием представителей Рязанской областной и городской Дум, представителей власти, активистов общественных организаций.

Спикерами выступили Председатель Рязанского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду», депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев, руководитель фракции СРЗП и Комитета по социальным вопросам в Рязанской областной Думе Сергей Пупков.

Одной из основных тем стало участие в кампании по выборам губернатора Рязанской области Председателя Рязанского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду», депутата Рязанской областной Думы Григория Парсентьева. В своем официальном заявлении он отметил, что выдвигает свою кандидатуру по рекомендации Центрального аппарата партии и выразил надежду на поддержку в избирательной кампании членами реготделения.

Парсентьев озвучил основные тезисы, направления и результаты работы партийной команды в регионе и, в частности, как депутата областного парламента, так и по совместной деятельности с общественными организациями. Это и непрекращающаяся работа по улучшению экологической ситуации в регионе, контроль деятельности экологически неблагоприятных производств и работы профильных ведомств; решение социальных вопросов населения в сфере ЖКХ и благоустройства; образовательно-просветительская работа с молодежью по патриотическому направлению.

Главный тезис предвыборной кампании Григорий Парсентьев отметил как приведение в порядок всей системы исполнительной власти.

«Первый и самый главный вопрос у нас в регионе – это кадровый. У нас должна быть четкая понятная кадровая скамейка: руководители и исполнители на всех уровнях власти должны понимать уровень своей ответственности, нести прямую ответственность за принятие тех или иных управленческих решений и по понятным критериям должны либо продолжать свою работу, либо освобождать свое место тем, кто находится на скамейке запасных. Для этого необходимо проводить профессиональную подготовку по профессиональному отбору кадров системно. И не ротациями заниматься – с одного управления на другое человека переставлять. Пускай человек идет в малый бизнес, если не получается в государственном управлении. Это все-таки особый вид деятельности, который требует и особых навыков», – отметил Григорий Парсентьев.

В заключение спикер акцентировал роль общественных организаций и активистов в процессе общественного контроля, отметив, что в нынешних реалиях общественность незамедлительно реагирует на те или иные проблемы и вызовы, скрыть которые чиновникам становится весьма проблематично.

«Самое главное – нужно провести ревизию всех проблемных вопросов. Общественность в этом плане очень хорошо помогает – общественные организации, активные граждане», – сказал он, продолжив обсуждение в более узком ключе с участием активистов общественных организаций по различным направлениям деятельности.

Другим обсуждаемым вопросом повестки стали парламентские инициативы партии в федеральном и региональном форматах: законопроект об обязательной публикации результатов поимённого голосования депутатов по всем принимаемым решениям и полных стенограмм всех заседаний региональных парламентов. Данный законопроект призван обеспечить полную прозрачность деятельности и аргументированности мнения депутатов для избирателей и исключить возможность последующих инсинуаций и двойственности толкования в дальнейшем, что является жизненно необходимым в свете нынешней геополитической, идеологической и экономической ситуации в стране.

Возвращаясь к региональной тематике, Сергей Пупков отметил, что в нашем регионе работа в этом направлении проводится достаточно активно, и Рязанская областная Дума находится «далеко не в самой худшей ситуации по этим параметрам» — ведутся прямые трансляции, с заседаний, в т.ч. с Правительственных часов.

«Буквально недавно мы приняли решение об обязательной публикации результатов голосования и закрепили их в регламенте нашей областной Думы, сейчас я считаю, на очереди должна стоять публикация стенограмм заседания. Надеюсь, что в ближайшее время мы подойдем к необходимости внесения подобной нормы, она очевидна, поскольку наверняка каждому избирателю важно знать, понимать как парламентарий, депутат аргументирует свою позицию по тому или иному вопросу», — сказал Сергей Викторович.

Также это такие инициативы, как перенос ближайших выборов на время после окончания специальной военной операции; сохранение на всех уровнях выборов смешанной системы голосования как наиболее демократической; прямые выборы мэров и губернаторов – за что высказывается большинство избирателей; отказ от дистанционного электронного голосования; проведение выборов в течение одного, а не нескольких дней; недопущение голосования «на пеньках» – поскольку именно эти сравнительно недавние нововведения усугубляют непрозрачность процедуры волеизъявления избирателей и создают возможности для махинаций и искажения результатов голосования.