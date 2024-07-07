Григорий Лепс рассказал о своей избраннице в «Шоу Воли» на ТНТ   

Воскресный вечер зрители канала ТНТ традиционно проводят за просмотром «Шоу Воли» (16+), и эта неделя не станет исключениям, ведь телеведущий, как всегда пригласит самых интересных и ярких гостей.

Сначала на огонек к Павлу Воле заглянут участники проекта «Титаны» Мария Пасека, Дмитрий Жемаркин, Анатолий Надратовский, Дмитрий Сычев и Валерий Юшкевич. Надратовский, которого называют Конор в честь знаменитого бойца UFC, в очередной раз продемонстрирует свой задиристый характер и за 15 минут умудрится устроить сразу две драки – сначала с коллегой по шоу Валерием Юшкевичем, а потом… с Ильей Соболевым.

Лучше всех произошедшие событий прокомментирует Павел Воля: «Можно мне после этого выпуска оформить страховку на смерть?»

Вторым гостем программы станет Григорий Лепс, который расскажет о личной жизни. В 2021-м году исполнитель хита «Рюмка водки на столе» развелся, а уже в июне 2024-го появился на одном из мероприятий со студенткой МГИМО Авророй Кибой.

«Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения… пока человеческие. У нас всё достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает – слишком велика разница в возрасте», – признался Лепс.

Также ведущие не упустили шанс спросить Григория, которого не раз признавали самым высокооплачиваемым исполнителем страны, о том, сколько ему нужно денег, чтобы остановиться и выйти на творческую пенсию.

«Если мне осталось жить лет 20-35, мне нужно сто миллионов рублей в год. Это скромно. Так, просто на жизнь», – заявил Лепс.

Также в выпуске появится Юлия Савичева. Звезда заглянет в «студию Арины Ростовской», чтобы вместе спародировать голоса знаменитостей в диапазоне от Димы Билана до Юлии Ахмедовой.