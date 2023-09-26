В субботу, 30 сентября, в Рязанском районе пройдёт грибной фестиваль «В Рязани — грибы с глазами» (0+). Подробности сообщает страница Рязанского района ВКонтакте.

По словам организаторов, гостей мероприятия ждут чемпионат по сбору грибов, «грибное» дефиле, мастер-классы по живописи, бисероплетению, ваянию грибов из солёного теста, масштабная продуктовая и сувенирная ярмарка, популярные и уникальные блюда из грибов.

Запланированы детские викторины и конкурсы, фотозона, большой праздничный концерт и многое другое.

Время проведения фестиваля: 07.00-14.00.