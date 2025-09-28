Грибной чемпионат, дефиле и кулинарный поединок: фестиваль «Грибы с глазами» прошел в Рязанской области

13-й семейный фестиваль «Грибы с глазами» прошёл 27 сентября в Рязанском районе на базе отдыха «Сосновый бор». Подробности публикует администрация Рязанского района.

В 7:00 грибники согрелись чаем и отправились на главное событие праздника — грибной чемпионат. В соревнованиях приняли участие 60 человек, которые показали свои силы в мастерстве «тихой охоты» в различных номинациях.

Основная программа началась в 11:00 — концерт, выступления бардов и поэтов, кулинарный мастер-класс по приготовлению катанки с боровиками (пшенная каша, приготовленная особым образом), ярмарка хенд-мейда, фотозоны, выставка поделок на грибную тематику. На площадке были организованы мастер-классы, игровые и поэтические зоны, звучала живая музыка, а на «грибном дефиле» рождались самые креативные образы обитателей леса.

В рамках фестиваля прошел кулинарный поединок четырех семей, готовивших фирменные блюда, используя лишь три ингредиента: грибы, картофель и еще что-то по выбору самих кулинаров. Получившиеся шедевры — грибы в сметане, грибы на пшеничном ломте, пироги с картофелем и грибами, грибная похлебка — оценивали не только члены жюри, но и все гости фестиваля.

Запах осенних угощений и необычных блюд семейного кулинарного конкурса сделали фестиваль вкусным и насыщенным. А на десерт — яркие выступления коллективов художественной самодеятельности Рязанского района и кавер-группы «BOOTLEGGERS».

Пока проходило грибное дефиле, удивлявшее зрителей обилием цветов и фактур и мастерством участников, организаторы подсчитывали, сколько же грибов принесли вернувшиеся любители «тихой охоты».

В грибном чемпионате в 2025 году победила рязанка Юлия Бакланова, она собрала 1,45 килограмма грибов. В групповом зачете победу одержали Сергей Бурмистров и Анастасия Любимова — вместе они нашли 4,65 килограмма. А самым юным грибником стала четырехлетняя Злата Рубан — она нашла один гриб. Самая маленькая находка — гриб-малютка размером всего 5 миллиметров.

