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Фото: vk.com/sudpress62
Происшествия

Греков во время суда признал вину и раскаялся в содеянном

Алексей Самохин

Советский районный суд Рязани опубликовал пресс-релиз по итогам рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Приговор вынесли сегодня

16 мая 2025 года в Советском районном суде города Рязани завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Грекова. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что Греков И.М. совершил шесть эпизодов получения взятки должностным лицом через посредника. Денежные средства он получал за действия и бездействие в интересах взяткодателей и их представителей, используя своё должностное положение. Взятки были получены за общее покровительство и попустительство по службе. Все преступления были совершены организованной группой в особо крупном размере.

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Кроме того, Греков признан виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённом с использованием служебного положения, организованной группой, также в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.

Приговором суда Игорь Греков признан виновным и ему назначено наказание:
– 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;
– штраф в размере 400 миллионов рублей;
– лишение права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 12 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд через Советский районный суд г. Рязани в течение 15 суток со дня его оглашения.

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