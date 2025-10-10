Гражданка Франции родила дочь в Рязанском перинатальном центре

В Перинатальном центре Рязани мамой стала гражданка Франции. Об этом сообщила страница медучреждения ВКонтакте.
Ирина с семьей проживает в Европе уже более 10 лет.
Новорождённая Ева стала третьей дочкой в большой семье. Дома, во Франции, маму и дочь ждут папа и двое старших сестричек — Виктория и Карина.
Все они уже познакомились по видеосвязи.
Дочки Ирины рождены в России, Вика — ещё когда вся семья жила в Рязанской области, а вот для появления на свет Карины, а теперь и Евы, Ирина специально прилетела из Франции именно для того, что бы родить в Перинатальном центре под контролем рязанских специалистов, с которыми знакома и доверяет ещё с первых родов.
Пока новорожденная принцесса и мама находятся под наблюдением врачей, чувствуют они себя хорошо и в ближайшее время будут планироваться нам выписку.
Регистрировать малышку мама тоже будет у нас, а затем будет дорога домой к семье в Европу.