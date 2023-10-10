Вторник, 10 октября, 2023
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Гражданина Киргизии осудили за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

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Фото: Pxhere

В Спасском районе вынесен приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает следственный комитет Рязанской области.  

В ноябре 2022 года гражданин Киргизии, находясь в отделении полиции, попытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Так он пытался избежать ответственности за административное правонарушение.

Полицейский отказался от взятки, и тогда мужчина скрылся от органов, покинув территорию России. Однако его удалось найти и заключить под стражу.

Правонарушителя признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Приговором суда ему назначен штраф.

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