Гражданин Грузии рассказал о выплатах за убитого русского солдата

Гражданин Грузии Георгий Гоглидзе рассказал, что в ВСУ обещали по 300$ за каждого убитого русского солдата, сообщает телеграм-канал министерства обороны РФ.

Наемник Георгий Гоглидзе подписал контракт с ВСУ на прохождение службы во 2-м интернациональном легионе. В украинской армии ему обещали платить по 300 долларов за каждого убитого российского военнослужащего.

По словам военнопленного, он был завербован киевским режимом в Германии. В ходе обучения с ним работали инструкторы из США, Франции, Германии и Польши.