Вторник, 13 февраля, 2024

Грантовый конкурс Движения Первых поддержит инициативы для детей и подростков

Автор: 7info

Опубликовано

Заявочная кампания на грантовый конкурс Движения Первых стартовала 1 февраля. Подать заявки на участие в конкурсе могут школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные организации и индивидуальные предприятия.

В рамках конкурса участники смогут представить свои заявки на получение финансовой поддержки для организации и проведения конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию их досуга.

«В 2024 году Движение Первых поддержит социально значимые инициативы на 2 миллиарда рублей. Максимальная сумма финансирования грантовой инициативы составит 15 миллионов рублей», — отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Представленные заявки должны быть направлены на реализацию ценностей Движения Первых, которые были предложены и поддержаны подрастающим поколением на I съезде Движения: Взаимопомощь и взаимоуважение; Единство народов России; Историческая память; Добро и справедливость; Мечта; Созидательный труд; Жизнь и достоинство; Патриотизм; Дружба; Служение отечеству; Крепкая семья.

Конкурс построен на принципах открытости и прозрачности: экспертный совет, сформированный из специалистов разных отраслей, рассмотрит и оценит каждую проектную активность по девяти критериям.

Движение Первых в 2024 году проводит во второй раз. По итогам конкурса в прошлом году победу одержали 759 заявок для организации проектных активностей. Тогда в конкурсе Движения Первых приняло участие 2 360 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За прошлый год победителями грантового конкурса было реализовано 68 всероссийских проектных активностей, 112 межрегиональных и окружных и 296 региональных активностей, а также 265 активностей в различных муниципальных районах для более чем 1 млн детей и молодежи страны.

Подать заявку на участие в грантовом конкурсе 2024 года можно на портале предоставления мер финансовой поддержки до 4 марта. Результаты будут подведены в марте, а проектные активности победителей будут реализованы в течение года.

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