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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области
Общество

Гранату времен Первой мировой войны нашли под Рязанью

Анастасия Мериакри

Под Рязанью взрывотехники Росгвардии обследовали гранату предположительно времен Первой мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ОМОН «Вятич» регионального Управления Росгвардии осмотрели боеприпас, обнаруженный при проведении хозяйственных работ в селе Шумашь Рязанской области. Специалисты-взрывотехники установили, что найденный местным жителем предмет является осколочной гранатой предположительно времен Первой мировой войны. Корпус гранаты не содержит взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания.

В представленном виде предмет не представляет опасности для окружающих. Для дальнейшего разбирательства граната передана сотрудникам полиции.

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