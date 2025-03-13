Гранату времен Первой мировой войны нашли под Рязанью

Под Рязанью взрывотехники Росгвардии обследовали гранату предположительно времен Первой мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ОМОН «Вятич» регионального Управления Росгвардии осмотрели боеприпас, обнаруженный при проведении хозяйственных работ в селе Шумашь Рязанской области. Специалисты-взрывотехники установили, что найденный местным жителем предмет является осколочной гранатой предположительно времен Первой мировой войны. Корпус гранаты не содержит взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания.

В представленном виде предмет не представляет опасности для окружающих. Для дальнейшего разбирательства граната передана сотрудникам полиции.