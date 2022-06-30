Граффити с Юрием Шатуновым появилось в центре столицы

В центре Москвы появилось граффити с Юрием Шатуновым.

Портрет создал стрит-арт художник Олег Лукьянов. По словам автора, решение сделать такое граффити он принял сразу, как узнал о смерти певца, — пишет Рамблер.

Олег Лукьянов создаёт работы по особой технологии — с помощью нейросети обрабатывает фото и делает широкоформатное изображение. Только после этого граффити наносятся на стены. Это позволяет добиться реалистичности.

Автор также отметил, что его работы практически невозможно уничтожить: если их закрасить, краска смывается без ущерба для картинки.

Художник рисовал портрет Юрия Шатунова при жаре 30 градусов. Пока он работал, по словам автора, ему не мешали ни коммунальщики, ни полицейские.