-1 C
Рязань
Понедельник, 6 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Активисты обратились в прокуратуру из-за строительства на улице Щедрина в Рязани

7info

Представители Рязанского отделения ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» направило запросы о законности строительства на улице Щедрина, 16 в Рязани. Об этом сообщается на странице градозащитников ВКонтакте.

Запросы направлены в прокуратуру Рязани, а также в региональную инспекцию стройнадзора. Активисты считают, что под видом реконструкции старого дома в зоне деревянной Рязани идёт строительство 4-этажного дома площадью 1200 квадратных метров.

— Если власти на пресекут этого нарушения, то всю историческую Рязань застроят новоделами под видом реконструкции, — говорится в сообщении.

Авторы обращения отмечают, что реконструировать старый дом невозможно, так как от него ничего не осталось. Фактически идёт строительство дома на новом фундаменте.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,838ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img