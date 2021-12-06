Активисты обратились в прокуратуру из-за строительства на улице Щедрина в Рязани

Представители Рязанского отделения ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» направило запросы о законности строительства на улице Щедрина, 16 в Рязани. Об этом сообщается на странице градозащитников ВКонтакте.

Запросы направлены в прокуратуру Рязани, а также в региональную инспекцию стройнадзора. Активисты считают, что под видом реконструкции старого дома в зоне деревянной Рязани идёт строительство 4-этажного дома площадью 1200 квадратных метров.

— Если власти на пресекут этого нарушения, то всю историческую Рязань застроят новоделами под видом реконструкции, — говорится в сообщении.

Авторы обращения отмечают, что реконструировать старый дом невозможно, так как от него ничего не осталось. Фактически идёт строительство дома на новом фундаменте.