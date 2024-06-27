Град размером с черешню выпал в Кадомском районе

26 июня в Кадомском районе выпал крупный град. Об этом пишет ИД «Пресса».
Град выпал между селом Новоселки и деревней Савино. Очевидцы говорят, что он был размером с черешню.
На снимках видно, что град выпал в довольно большом количестве.
26 июня в Кадомском районе выпал крупный град. Об этом пишет ИД «Пресса».
Град выпал между селом Новоселки и деревней Савино. Очевидцы говорят, что он был размером с черешню.
На снимках видно, что град выпал в довольно большом количестве.
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