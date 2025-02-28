Говорить по телефону 2,6 млн часов – это реально?

У рязанских абонентов все популярнее становится технология Voice over LTE (VoLTE) при общении с близкими по телефону – к такому выводу пришли в T2. Всего с начала запуска технологии, которая позволяет лучше слышать собеседника и одновременно пользоваться интернетом, рязанцы проговорили в 4G 2,6 млн часов.

VoLTE = «голос через LTE»

Именно благодаря стандарту LTE пользователи смотрят HD-видео без задержек, скачивают и загружают большие файлы. Однако теперь оператор использует его не только для интернета, но и для обычных звонков, которые могут передаваться по сети 4G. Такие возможности стали доступны рязанским абонентам T2 в конце прошлого года.

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За короткий срок привычные разговоры по телефону ушли в 4G больше чем наполовину – на данный момент доля голосового трафика составляет 60%. Сегодня этот показатель является средним по аналитике регионов вокруг Москвы[1]. В лидерах – ивановцы с 65%.

«Ало, как слышно?» – передача речи на высоте

– Данная технология определенно выводит связь на несколько шагов вперед, – отмечает директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов. – Она обеспечивает передачу кристально чистого голоса и мгновенное соединение. Кроме того, использование абонентами VoLTE помогает в дальнейшем развитии инфраструктуры. Чем больше звонков проходит в LTE, тем больше возможностей у нас появляется для ускорения мобильного интернета.

VoLTE передает голосовые данные через 4G, но не расходует интернет-трафик. То есть во время разговора тратятся минуты, а не гигабайты. Многие уже могли оценить изменения – в Рязанской области у клиентов T2 доля смартфонов с поддержкой функции составила 85%. Несмотря на такой высокий результат, регион занимает лишь пятое место и делит его вместе с Костромской областью в рейтинге по регионам, окружающих Москву*. Первые – у Ивановской и Ярославской областей, у которых этот показатель свыше 90%.

Как перейти к звонкам в 4G

У некоторых пользователей функция включилась на смартфоне автоматически, остальным необходимо включать самостоятельно. Для этого нужно активировать эту опцию в разделе по управлению мобильной связью и SIM-картами. Если телефон поддерживает технологию, в параметрах будет соответствующий пункт, который позволит запустить ее в одно нажатие.

После этого на устройстве вверху экрана появится значок VoLTE, если это предусмотрено производителем смартфона. Также включение технологии можно проверить через список последних вызовов. Если напротив вызываемого контакта стоит LTE или HD, значит звонок прошел в 4G.