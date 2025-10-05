Воскресенье, 5 октября, 2025
Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Известный бразильский экстрасенс Атос Саломе, прозванный «Живым Нострадамусом» за ряд точных предсказаний (включая пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II), предупредил о «конце света» в отношении «мирового порядка». По его словам, шокирующее изменение глобального господства станет следствием «беспрецедентного» военного совещания, состоявшегося в США на прошлой неделе, пишет «Московский комсомолец».

Экстрасенс заявил Daily Mail, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».

На этой встрече, которая прошла на базе Квантико (Вирджиния), Хегсет обратился к генералам с прямым посланием: «Больше никаких DEI (либеральной повестки о разнообразии, равенстве и инклюзивности. — Прим. ред.), парней в платьях или гендерных иллюзий… Готовьтесь к войне».

Саломе считает, что эта встреча была не обычной, а «проверкой коллективной лояльности». Он предупредил: «Это не просто митинг, это проверка на послушание. Те, кто подчинится, останутся; те, кто будет сопротивляться, могут пасть». По его словам, гражданские власти стремятся пересмотреть систему военного подчинения, заключив новый пакт о лояльности.

Министр Хегсет заявил о восстановлении мужских стандартов физической подготовки для всех военнослужащих, сказав, что «устал видеть толстых солдат». Он подчеркнул, что физические стандарты должны быть гендерно нейтральными: «Если женщины смогут это сделать, отлично, если они не смогут, то так тому и быть… Это также будет означать, что слабые мужчины не пройдут квалификацию».

Саломе предсказал, что после встречи начнется «массовая чистка в Пентагоне»: «После встречи начнутся принудительные отставки, негласные увольнения и стратегические замены. Это будет крупнейшая кадровая чистка со времен Второй мировой войны».

Экстрасенс также считает, что США грядут серьезные геополитические перемены, связанные с сокращением глобального присутствия на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, и сосредоточением внимания на внутренней обороне, границах и Западном полушарии. Он назвал это «превращением Америки в континентальную крепость».

По мнению Саломе, следующие три месяца будут решающими для понимания, идет ли речь о простой реорганизации или о «гораздо более масштабных геополитических преобразованиях».

Особое внимание Саломе уделил присутствию на мероприятии Дональда Трампа, назвав это «самым символичным жестом»: «Это создание образа абсолютной власти над Пентагоном. Это первая публичная репетиция коллективного подчинения военной элиты». Экстрасенс считает, что аудиовизуальная запись с мероприятия станет доказательством лояльности истеблишмента к правительству.

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Общество

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 

Врач объяснил, как безопасно есть манго и можно ли его давать детям

В России начался сезон поставок египетского манго, который в последние годы стал особенно популярен.

Первое осеннее суперлуние можно наблюдать две ночи подряд

Луна будет находиться в идеальных условиях для наблюдения: она будет видна всю ночь на большой высоте и будет легко различима на небе.

Рязань вошла в пятерку самых безопасных городов России

Эксперты, составляющие рейтинг, отмечают, что в Рязани наблюдается устойчивое снижение уровня преступности.

Новый арт-объект «Сокол» установили в Рязани

Установлен гранитный камень с исторической информацией о посёлке и арт-объект «Сокол»

Брак после 60 лет заключили 313 пар в Рязанской области с начала 2025 года

Это на 43 пары больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На улице Соборной повторно укладывают тротуарную плитку после ремонта

Качество выполненных работ не удовлетворило городские власти.

Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки. 

Два человека погибли в ДТП между фурой и «легковушкой» в Александро-Невском районе

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос» и грузовой автомобиль «Мерседес».

День учителя в Рязанской области празднуют 8 тысяч педагогов

Губернатор региона подчеркнул, что правительство активно поддерживает их. Для этого внедряются программы

В Рязанской области охотники смогут сдавать хвосты лис вместо тушек

Основная цель нововведений — сократить расходы на транспортировку и утилизацию добытых животных.

Серьезное ДТП между фурой и легковым автомобилем произошло в Рязанской области

Обе машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Фестиваль «Константиновское детство» проходит под Рязанью

Работают старинные русские аттракционы и игры, творческие мастер-классы, проходит фестиваль русской кухни «Есенин Есть», где можно попробовать блюда, переплетенные с поэзией, и погрузиться в атмосферу русской глубинки.

В Рязанской области заметили высококучевые облака — признак ухудшения погоды

К Рязанской области подходят атмосферные фронты циклона, три дня назад залившего Болгарию и Румынию проливными дождями.

Врач назвала неэффективные и опасные народные методы лечения простуды

Ряд популярных народных и альтернативных методов лечения простуды могут быть не только бесполезными, но и опасными.

Священник РПЦ рассказал, как правильно ставить свечи за здравие

Отец Александр подчеркнул, что не так важно, какого именно святого просить о помощи — обращаться можно и к самому Господу, и к Матери Божией.