Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Известный бразильский экстрасенс Атос Саломе, прозванный «Живым Нострадамусом» за ряд точных предсказаний (включая пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II), предупредил о «конце света» в отношении «мирового порядка». По его словам, шокирующее изменение глобального господства станет следствием «беспрецедентного» военного совещания, состоявшегося в США на прошлой неделе, пишет «Московский комсомолец».

Экстрасенс заявил Daily Mail, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».

На этой встрече, которая прошла на базе Квантико (Вирджиния), Хегсет обратился к генералам с прямым посланием: «Больше никаких DEI (либеральной повестки о разнообразии, равенстве и инклюзивности. — Прим. ред.), парней в платьях или гендерных иллюзий… Готовьтесь к войне».

Саломе считает, что эта встреча была не обычной, а «проверкой коллективной лояльности». Он предупредил: «Это не просто митинг, это проверка на послушание. Те, кто подчинится, останутся; те, кто будет сопротивляться, могут пасть». По его словам, гражданские власти стремятся пересмотреть систему военного подчинения, заключив новый пакт о лояльности.

Министр Хегсет заявил о восстановлении мужских стандартов физической подготовки для всех военнослужащих, сказав, что «устал видеть толстых солдат». Он подчеркнул, что физические стандарты должны быть гендерно нейтральными: «Если женщины смогут это сделать, отлично, если они не смогут, то так тому и быть… Это также будет означать, что слабые мужчины не пройдут квалификацию».

Саломе предсказал, что после встречи начнется «массовая чистка в Пентагоне»: «После встречи начнутся принудительные отставки, негласные увольнения и стратегические замены. Это будет крупнейшая кадровая чистка со времен Второй мировой войны».

Экстрасенс также считает, что США грядут серьезные геополитические перемены, связанные с сокращением глобального присутствия на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, и сосредоточением внимания на внутренней обороне, границах и Западном полушарии. Он назвал это «превращением Америки в континентальную крепость».

По мнению Саломе, следующие три месяца будут решающими для понимания, идет ли речь о простой реорганизации или о «гораздо более масштабных геополитических преобразованиях».

Особое внимание Саломе уделил присутствию на мероприятии Дональда Трампа, назвав это «самым символичным жестом»: «Это создание образа абсолютной власти над Пентагоном. Это первая публичная репетиция коллективного подчинения военной элиты». Экстрасенс считает, что аудиовизуальная запись с мероприятия станет доказательством лояльности истеблишмента к правительству.