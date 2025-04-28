Готовьтесь к мощным встряскам: прогноз от астролога Глобы до 4 мая

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз на неделю с 28 апреля по 4 мая. По его словам, наступила неделя новых открытий, творческих откровений и смены форматов работы. Ожидаются, в том числе, напряжённые моменты, которые предстоит нам пережить в самом начале и конце недели.

На этой неделе выстраивайте ход своего времени так, как подсказывает сердце. Сейчас придётся многое переформатировать, но в переменах всегда есть пространство для маневра. Так что объединяйтесь с теми, кто способен претворять в жизнь смелые идеи вместе с вами, советует эксперт.

Коренным образом, по его словам, стоит пересмотреть взаимодействие с партнерами и собственный подход к работе. Не бойтесь пробовать новое и менять устоявшееся. Даже если в начале не все получится, это в любом случае приведет к качественным изменениям.

— Начало и конец недели проходят под влиянием энергетических встрясок. Необъяснимые реакции окружающих и взрывные ситуации прилагаются, — говорит Богдан Глоба. Реклама

Венера переходит в Овен в среду, 30 апреля. Это пробуждает глубинные чувства и желание выразить их как можно скорее. Время быть яркими, заметными и страстными – не только в отношениях, но и в других сферах жизни. Воплощайте мечты, творите, увлекайтесь! Ну и покажите, наконец, предмету страсти всю силу своих чувств.

—Обратите внимание на питание. Неплохое время, чтобы сесть на диету, выработать режим или вообще сменить подход к потреблению пищи, — советует астролог.

В общественной сфере желание стабильности как итог усталости от постоянных переворотов. Люди пристально следят за действиями тех, кому они доверили управление общей лодкой. Но не стоит пытаться выстроить свои дела, исходя из мировой повестки. Путь думающей личности лежит через осмысление собственной жизни, а не присоединение к временным веяниям.

— Для личности время следовать своим увлечениям, раскрываться творчески и выстраивать интересные связи. Двигайтесь по пути открытия новых дверей, и вы обязательно познакомитесь с теми, кто разделит ваши увлечения. Будьте готовы вкладывать в собственное развитие, но это непременно окупится, — говорится в прогнозе.

Помните, что основа пути – ваша внутренняя сила. Не позволяйте чужим иллюзиям влиять на себя.

В рабочей сфере уделяйте внимание вопросам актуализации. Хорошей идеей будет следовать тенденциям и, быть может, нанять молодых специалистов. Можно провести кадровые перестановки. Вложения в инновации.

На личном фронте бурные волны чувств и эмоций. Не упускайте возможность сказать близкому человеку о любви и попробовать что-то новое. А вот тем, кто находится в поиске, с середины недели можно переходить к самой активной фазе.

28 апреля, понедельник: неспокойное утро путает планы и заставляет принимать быстрые решения. Но уже после полудня окружающий хаос устаканивается и дает возможность обдумать дальнейшее. Хорошее время для строительства.



29 апреля, вторник: с раннего утра вкручивайтесь в дела. Извлекайте прибыль из всего, что идет в руки. Хорошие знакомства и перспективные договоренности. Заручитесь помощью друзей и не стесняйтесь представить свои проекты в лучшем свете.



30 апреля, среда: личные интересы во главе угла. Переговоры и дела стройте на собственных приоритетах, выторговывая лучшие условия. Инициативные добиваются успеха.



1 мая, четверг: планомерная работа и последовательность приводят к хорошим результатам. Суматоха вокруг не должна сбивать с толку. Отнеситесь с пониманием к проявлениям окружающих. День взрывной, но вечером его сгладят приятные встречи.



2 мая, пятница: утро погружайтесь в дела с головой. Споры на ровном месте нивелируются разумным подходом. Берегите гармонию в семье и коллективе. Вечер приносит успехи тем, кто не теряет хватку.



3 мая, суббота: удачный для деловых и последовательных. Творческий подход рождает неожиданные решения. Мозговые штурмы и дружеские компании дают хороший результат. Подключайте друзей к активностям. На отдыхе обойдитесь без экстрима.



4 мая, воскресенье: утро и день потребуют осторожности и выдержки. Проявите внимание в пути. Время взрывное. Но вечер приносит более позитивные тенденции и решение насущных вопросов.