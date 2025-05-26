Россия продолжает наносить масштабные удары по Украине. Очередной был нанесён в ночь на понедельник, 26 мая. При этом некоторые источники утверждают, что изначально готовилась операция куда более масштабная, однако она была неожиданно свёрнута. Об этом пишет в статье «Московский комсомолец».

По информации инсайдеров, российское командование намеревалось нанести максимально плотный и разрушительный удар, но в последний момент планы были изменены.

Как сообщает Telegram-канал «Канал визионера», минувшей ночью должна была состояться одна из крупнейших атак с начала конфликта. В воздух были подняты массовые группы беспилотников типа «Герань», а также стратегические бомбардировщики Ту-95 («Медведи»). При этом, утверждению источника, ракетоносцы выпустили лишь ограниченное число ракет и затем вернулись на авиабазы. Эксперты считают, что этот шаг мог быть сигналом со стороны России: несмотря на эскалацию, Москва готова к завершению конфликта. Тем не менее, если понадобится, российские силы могут нанести новый массированный удар по Украине в любой момент.

Подобный намёк, возможно, прозвучал и в заявлении пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Украинцы наносят удары по гражданской инфраструктуре в России. Удары по военным объектам на Украине — это ответ», — отметил он.

Москва ясно дала понять: эскалация может быть остановлена, но всё зависит от дальнейших действий Киева. Ближайшие сутки покажут, действительно ли Россия намерена снизить интенсивность ударов.

Тем не менее даже частичная реализация плана нанесла Украине серьёзный урон. В течение последних суток Воздушно-космические силы РФ и ракетные войска нанесли удары по целям в Донбассе, а также в Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Отдельно отмечаются пуски ракет Х-101 по Староконстантинову в Хмельницкой области.

Также удары были нанесены по Киеву и его пригородам, по районам вблизи Житомира и Коростеня (Житомирская область), по окрестностям Черкасс и Каневу, по населённым пунктам Кировоградской области, по районам возле Днепра и Новомосковска, а также по Чернигову, Полтаве, Кременчугу и другим городам Полтавской области.

Дополнительно удары зафиксированы в Одесской области — в Беляевке и Аккермане, а также по целям в Ровенской области. Здесь применялись дроны «Герань» и «Гербер».

Анализ военных действий

Военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что такая интенсивность атак не наблюдалась с первых недель конфликта. Комбинированные удары продолжаются третьи сутки. По его словам, среди основных целей — предприятия, где производятся украинские дроны и ракеты, а также места скопления техники ВСУ и логистические склады. Под огнём — и стационарные, и временные аэродромы.

Россия использует комплексный подход:

барражирующие боеприпасы «Герань»,

крылатые ракеты разных типов (Х-101, Х-69, Х-31, Х-22, «Калибр»),

оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».

Цель таких ударов — перегрузить и прорвать систему ПВО Украины.

Главные направления ударов:

Киев,

Одесса,

Павлоград,

Чернигов, Нежин,

Конотоп.

Особенно мощные удары наносятся по Киеву и Чернигову. По мнению Подоляки, уровень защиты украинской ПВО стал неравномерным. Если раньше ВСУ могли прикрывать почти всю страну, сейчас защита сохраняется лишь в ключевых зонах.

Павлоград и Одесса, несмотря на их стратегическое значение, почти не защищены:

— в Одессе проходят основные потоки западных поставок оружия,

— Павлоград — главный тыловой пункт ВСУ на Покровском направлении.

В этих регионах отмечаются сбои в работе ПВО и нехватка ракет, что позволяет российским силам действовать почти без ограничений.

Зато в районах Киева, Нежина, Чернигова и Конотопа ПВО работает активно. Здесь фиксируются перехваты даже самых современных российских ракет, включая новейшую Х-69 — аналог Storm Shadow. Это говорит о сосредоточении на данных направлениях лучших систем ПВО. А усиление обороны вокруг Чернигова и Конотопа может свидетельствовать о возможной подготовке украинского наступления. Российские ВКС, в свою очередь, стараются предупредить это, лишив противника ресурсов и маневра.

Политический и информационный фон

По мнению Подоляки, сейчас идёт масштабное противостояние, о котором пока мало говорится в СМИ, но оно может стать определяющим в военной кампании 2025 года. Итоги этих боёв способны повлиять на весь ход конфликта.

Он также отметил, что Россия учитывает возможную угрозу удара по Брянской области и предпринимает меры для её упреждения. Это показывает, что, в отличие от событий августа 2024 года, в этот раз армия готова.

Журналист Андрей Медведев также считает, что ВСУ готовят новое наступление. Несмотря на мрачную картину, которую рисуют западные СМИ — упадок морального духа, нехватка ПВО, усталость армии и кадровый кризис — он призывает не доверять этим оценкам без оговорок. Возможно, речь идёт о целенаправленной информационной кампании, цель которой — отвлечь внимание от реальных планов ВСУ.

«Прошлым летом, — напоминает Медведев, — подобные заявления тоже звучали, но в итоге украинская армия всё же перешла в наступление, несмотря на прогнозы экспертов».

По его мнению, у Киева может не быть ресурсов для масштабного успеха, но средств для болезненных диверсий и локальных ударов у него достаточно.

«Киев добился своего, атакуя заводы и нарушая работу аэропортов в Москве. Это вынудило Кремль вернуться к массированным ракетным ударам, последствия которых не могли не заметить в Вашингтоне. А там вокруг Трампа вновь усиливаются „ястребиные“ позиции, мешающие переговорам и атмосфере после Стамбула-2 и обмена пленными», — заключает «Канал визионера».