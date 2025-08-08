«Готовилась к свадьбе»: в Волгограде простились с погибшей в Белом море туристкой

В среду в Волгограде простились простились с Валерией Пужняк, трагически погибшей во время сплава по Белому морю, пишет V1.RU.

Известно, что 20 июля женщина в составе группы от гряды островов Кузова к Соловецкому острову. Из-за ухудшения погоды они решили вернуться. Три человека пропали без вести, тело Пужняк нашли 31 июля.

В Свято-Никитской церкви Волгограда собрались родственники погибшей, ее друзья, знакомые и неравнодушные горожане.

«Скоро должна быть свадьба младшей дочери, и Лера готовилась к ней. Она точно не хотела умирать», — сказала мать Валерии.

Несколько лет назад у Пужняк умер муж. После ее гибели дети остались только с бабушкой.

Как отметила ее подруга, у женщины был большой опыт сплавов по реке, но в море она оказалась впервые.