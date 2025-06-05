Госжилинспекция усилила контроль за состоянием детских площадок в Рязани

Государственная жилищная инспекция Рязанской области активизировала работу с управляющими компаниями в связи с ростом обращений граждан, касающихся состояния детских игровых зон во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХ ИНФО 62».

Как сообщил Центр управления регионом (ЦУР), жители массово просят завезти песок в песочницы на детских площадках.

«Рязанцы активно оставляют обращения с просьбами о завозе песка на детские площадки», — отметила руководитель ЦУР Елена Королёва на заседании регионального правительства.

Госжилинспекция взяла ситуацию под контроль. В ряде дворов проблема уже решена — песок завезён.

«Мы продолжим контролировать выполнение обязательств управляющих организаций до полного устранения всех замечаний», — сообщили в Государственной жилищной инспекции.