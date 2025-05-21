«Госуслуги» представили новый сервис для защиты от мошенников

На портале Госуслуг появился новый сервис «Жизненная ситуация», призванный защитить граждан от киберпреступников. Он объединяет в себе комплекс мер безопасности и полезной информации для пользователей, столкнувшихся с мошенничеством или желающих предотвратить его.

Сервис, созданный в рамках федерального проекта «Государство для людей», предлагает удобный и быстрый доступ к широкому спектру инструментов: блокировка возможности получения кредитов, проверка кредитной истории и зарегистрированных SIM-карт, возможность сообщить о подозрительных звонках и вредоносных ресурсах.

Помимо этого, сервис предоставляет подробные инструкции по действиям в случае мошенничества (например, при раскрытии пароля), описание распространенных мошеннических схем и рекомендации по их распознаванию. Регулярно обновляемый каталог мошеннических уловок поможет гражданам быть в курсе актуальных угроз.

Пользователи также смогут оценить свою цифровую грамотность и пройти обучающие курсы по информационной безопасности. Новый сервис – это комплексное решение, направленное на повышение безопасности граждан в цифровом пространстве.