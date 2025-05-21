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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Общество

«Госуслуги» представили новый сервис для защиты от мошенников

7info7

На портале Госуслуг появился новый сервис «Жизненная ситуация», призванный защитить граждан от киберпреступников. Он объединяет в себе комплекс мер безопасности и полезной информации для пользователей, столкнувшихся с мошенничеством или желающих предотвратить его.

Сервис, созданный в рамках федерального проекта «Государство для людей», предлагает удобный и быстрый доступ к широкому спектру инструментов: блокировка возможности получения кредитов, проверка кредитной истории и зарегистрированных SIM-карт, возможность сообщить о подозрительных звонках и вредоносных ресурсах.

Помимо этого, сервис предоставляет подробные инструкции по действиям в случае мошенничества (например, при раскрытии пароля), описание распространенных мошеннических схем и рекомендации по их распознаванию. Регулярно обновляемый каталог мошеннических уловок поможет гражданам быть в курсе актуальных угроз.

Пользователи также смогут оценить свою цифровую грамотность и пройти обучающие курсы по информационной безопасности. Новый сервис – это комплексное решение, направленное на повышение безопасности граждан в цифровом пространстве.

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