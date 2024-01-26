Гостям Подмосковья стал доступен ускоренный интернет от МегаФон

Оператор провел модернизацию транспортной сети и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь рязанцы смогут пользоваться высокоскоростным интернетом даже в весенне-летний сезон, когда мобильный трафик в Подмосковьевырастает на 10-15%.

Для улучшения качества связи инженеры провели масштабные работы по модернизации сети радиорелейных линий – их заменили на новые, более ёмкие, с пропускной способностью до 3 Гбит/с. Изменения коснулись 11 городских округов, среди которых Шатура, Орехово-Зуево и Егорьевск, а также Истра, расположенная на федеральной автомагистрали М-9. Теперь во время поездок в эти поселения абоненты могут наслаждаться интернетом со средней скоростью 45 Мбит/с, который позволит быстрее скачивать объемные файлы и смотреть фильмы в высоком разрешении.

По данным МегаФона с начала весны мобильный трафик в перечисленных городских округах в среднем увеличивается на 10-15%. Так, в Сергиево-Посадском округе показатель в этот период обычно вырастает на 10%, достигая почти 400 ТБ в месяц. Это связано не только с притоком дачников, но и туристов, поскольку Сергиев-Посад – один из городов туристического маршрута «Золотого кольца» России.«В общей сложности в этих округах проживают более миллиона человек. Здесь множество жилых комплексов, посёлков, деревень, парков и зон отдыха. Мы целенаправленно обновили телеком-оборудование накануне периода высокой нагрузки на сеть. Теперь абоненты МегаФона, кто “мигрирует” в Московскую область, получат еще более качественный сервис вне зависимости от количества зарегистрированных пользователей в сети и их мобильной активности», — уточняет директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

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