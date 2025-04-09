Гостем второго выпуска шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» станет Алексей Чумаков

В пятницу, 11 апреля, в 21:30 в эфир телеканала «Россия» выйдет второй отборочный тур нового сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).

Открывать выпуск своим суперхитом и оценивать выступления участников вместе с «сотней» в эту пятницу будет Алексей Чумаков. Ведущий шоу — Николай Басков, сообщает пресс-служба телеканала.

Алексей Чумаков:

«Для меня главное в оценке — не количество участников, а качество исполнения. Я могу простить ошибку или плохое самочувствие, но не могу простить, если человек не понимает свою ошибку. И, конечно, важно петь чисто, особенно на сцене масштабного конкурса».

Премьерный выпуск шоу удивил зрителей: вернулся лидер «сотни» Сергей Лазарев, а два коллектива-финалиста получили максимальные 100 баллов.

Сергей Лазарев, лидер «сотни»:

«Поздравляю всех с потрясающим стартом нового сезона „Ну-ка, все вместе! Хором!“. Я рад, что мы снова вместе. Поздравляю первых прекрасных финалистов!». Реклама

В эту пятницу на сцену выйдут новые претенденты на финал:

«Postmodern Band»

«Хор Муравицкого»

«Хор Московского Сретенского монастыря» (Москва)

Эстрадный ансамбль «Формат» (Адыгейский республиканский колледж искусств, Майкоп)

Ансамбль этнической и духовной музыки «АлконостЪ» (Тольятти)

Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Государственный ансамбль песни и танца «Ставрополье»

Образцовый хор старших классов МАУДО «ДШИ № 2 им. С. С. Прокофьева» (Владимир).

Участники должны спеть так, чтобы как можно больше членов «сотни» поднялись и запели вместе с ними. Каждое нажатие кнопки — это один балл. Те, кто наберёт больше всех баллов, автоматически пройдут в финал. Занявшие второе и третье места сразятся за выход в финал в вокальной дуэли.

Победитель сезона получит заветный Кубок шоу и 5 миллионов рублей.

На стене шоу — постоянные участники «сотни» и финалисты первого сезона. Среди них — Миляуша Таминдарова, художественный руководитель Государственного камерного хора Республики Татарстан, занявшего третье место в прошлом году.

Миляуша Таминдарова:

«Огромное спасибо телеканалу „Россия“ за этот проект! Жизнь нашего хора кардинально изменилась после участия в первом сезоне. Призываю всех хоровиков активно участвовать в этом шоу — независимо от того, победите вы или нет. Мы здесь, чтобы популяризировать наш любимый жанр — хоровое искусство».

Напомним, в первом туре принимал участие ансамбль «Мама Джаз» из Рязани. К сожалению, пройти дальше рязанкам не удалось.

Фото: телеканал «Россия»