Гостем второго выпуска шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» станет Алексей Чумаков

В пятницу, 11 апреля, в 21:30 в эфир телеканала «Россия» выйдет второй отборочный тур нового сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+).
Открывать выпуск своим суперхитом и оценивать выступления участников вместе с «сотней» в эту пятницу будет Алексей Чумаков. Ведущий шоу — Николай Басков, сообщает пресс-служба телеканала.
Премьерный выпуск шоу удивил зрителей: вернулся лидер «сотни» Сергей Лазарев, а два коллектива-финалиста получили максимальные 100 баллов.
В эту пятницу на сцену выйдут новые претенденты на финал:
«Postmodern Band»
«Хор Муравицкого»
«Хор Московского Сретенского монастыря» (Москва)
Эстрадный ансамбль «Формат» (Адыгейский республиканский колледж искусств, Майкоп)
Ансамбль этнической и духовной музыки «АлконостЪ» (Тольятти)
Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета (Екатеринбург)
Государственный ансамбль песни и танца «Ставрополье»
Образцовый хор старших классов МАУДО «ДШИ № 2 им. С. С. Прокофьева» (Владимир).
Участники должны спеть так, чтобы как можно больше членов «сотни» поднялись и запели вместе с ними. Каждое нажатие кнопки — это один балл. Те, кто наберёт больше всех баллов, автоматически пройдут в финал. Занявшие второе и третье места сразятся за выход в финал в вокальной дуэли.
Победитель сезона получит заветный Кубок шоу и 5 миллионов рублей.
На стене шоу — постоянные участники «сотни» и финалисты первого сезона. Среди них — Миляуша Таминдарова, художественный руководитель Государственного камерного хора Республики Татарстан, занявшего третье место в прошлом году.
Напомним, в первом туре принимал участие ансамбль «Мама Джаз» из Рязани. К сожалению, пройти дальше рязанкам не удалось.
Фото: телеканал «Россия»