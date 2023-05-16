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Гостехнадзор проверил аттракционы на площадках в Рязани

Татьяна Проводина
Фото из группы Управление гостехнадзора Рязанской области ВКонтакте

Сотрудник Управления гостехнадзора Рязанской области вместе с представителями районных прокуратур Рязани проверила городские аттракционы на Лыбедском бульваре и в парке развлечений «Прио-Лэнд».

Инспектор гостехнадзора Оксана Аксёнова с коллегами из прокуратур осмотрела надувные батуты и стационарные аттракционы.

В группе Управление гостехнадзора Рязанской области ВКонтакте подвели итоги проверки:

Все аттракционы зарегистрированы в Управлении гостехнадзора Рязанской области;

все аттракционы прошли ежегодное техническое освидетельствование и находятся в работоспособном состоянии;

соблюдаются обязательные требования эксплуатации аттракционов.

Гостехнадзор проводит проверки аттракционов регулярно. Особенно важно быть уверенными в безопасности детского отдыха в весенне-летний период.

Гостехнадзор проверил аттракционы на площадках в Рязани

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