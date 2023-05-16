Гостехнадзор проверил аттракционы на площадках в Рязани

Жительница Екатеринбурга, чью маленькую дочь задушил молодой отчим, впервые рассказала E1.RU о трагедии. Мать отметила, что до этого уже оставляла ребенка с 24-летним мужчиной, и он всегда хорошо обращался с девочкой. «От каждого человека можно ожидать всякого, но Роман — он часто оставался с детьми», — подчеркнула 20-летняя девушка. Знакомые...