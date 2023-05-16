Гостехнадзор проверил аттракционы на площадках в Рязани

Сотрудник Управления гостехнадзора Рязанской области вместе с представителями районных прокуратур Рязани проверила городские аттракционы на Лыбедском бульваре и в парке развлечений «Прио-Лэнд».
Инспектор гостехнадзора Оксана Аксёнова с коллегами из прокуратур осмотрела надувные батуты и стационарные аттракционы.
В группе Управление гостехнадзора Рязанской области ВКонтакте подвели итоги проверки:
Все аттракционы зарегистрированы в Управлении гостехнадзора Рязанской области;
все аттракционы прошли ежегодное техническое освидетельствование и находятся в работоспособном состоянии;
соблюдаются обязательные требования эксплуатации аттракционов.
Гостехнадзор проводит проверки аттракционов регулярно. Особенно важно быть уверенными в безопасности детского отдыха в весенне-летний период.