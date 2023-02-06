Гость перепутал невест и спровоцировал массовую драку в ресторане в Москве

В одном из ресторанов в Москве произошла массовая драка с участием шести человек, написал телеграм-канал Shot.

Как стало известно, в заведении одновременно праздновали две свадьбы. Один из гостей перебрал с алкоголем, подошел к невесте с чужой свадьбы и принялся ее поздравлять.

На это обратил внимание ее жених и его друзья. Молодожены отметили, что не приглашали этого мужчину на торжество. В итоге гостя ударили в лицо, что и спровоцировало потасовку.

На место случившегося приехали сотрудники полиции. К этому моменту гости помирились и выпили за обе пары новобрачных.