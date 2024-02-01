Госстройнадзор прокомментировал нехватку парковочных мест в рязанских новостройках

Начальник Госстройнадзора Рязанской области Елена Пырикова ответила на вопрос о нехватке парковочных мест в новостройках.
По ее словам, за количество парковочных мест отвечает проектная организация при разработке документации.
Пырикова согласилась, что это маленький показатель для современного количества машин, но подчеркнула, что пока норматив остается таким.
При этом эксперты Госстройнадзора проверяют, чтобы количество заявленных в документах парковочных мест соответствовало реальному количеству.