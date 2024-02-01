Госстройнадзор прокомментировал нехватку парковочных мест в рязанских новостройках

Начальник Госстройнадзора Рязанской области Елена Пырикова ответила на вопрос о нехватке парковочных мест в новостройках.

По ее словам, за количество парковочных мест отвечает проектная организация при разработке документации.

На сегодняшний день в Рязани существует норматив еще 2008 года, где максимальное количество парковочных мест составляет 300 машиномест на 1000 жителей.

Пырикова согласилась, что это маленький показатель для современного количества машин, но подчеркнула, что пока норматив остается таким.

При этом эксперты Госстройнадзора проверяют, чтобы количество заявленных в документах парковочных мест соответствовало реальному количеству.