Госдума запретила самовыгул домашних животных

Регионы России смогут принимать меры, чтобы предотвратить нападение бездомных животных на людей. Соответствующий закон приняла в третьем чтении 12 июля Госдума.

Региональные власти смогут самостоятельно определять, как решать вопрос с безнадзорными животными. При этом принимаемые меры не должны нарушать законодательство в области обращения с животными.

Сохраняется возможность организовывать приюты, проводить отлов, стерилизацию животных. Понятие «эвтаназии» из закона исключено.

Сохранены положения об ответственном обращении с животными, которые раньше предлагалось исключить, говорится в сообщении Госдумы.

Возможность самовыгула домашних животных практически исключена. Это можно будет делать только в специальных местах, определённых местными органами власти.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.