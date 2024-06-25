Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

25 июня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Несмотря на более 21 тысячи введённых против России санкций, Президент Владимир Владимирович Путин принял решение об индексации пенсий, отметил политик. Это важное решение стало возможным благодаря тому, что экономика смогла адаптироваться к вызовам и показывает уверенный рост. Необходимые средства для индексации были найдены в бюджете страны.

С 1 февраля 2025 года пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать. Это решение затронет 7,87 миллиона человек.