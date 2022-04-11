Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям

Госдума в мае рассмотрит законопроект госсовета Удмуртии «О внесении изменения в статью 6.10 КоАП РФ». Документом предлагается установить новое наказание для граждан за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потенциально опасных психотропных или одурманивающих веществ. Эту информацию «Известиям» подтвердили в аппарате Госдумы и ряде комитетов.
В связи с этим вполне логично принять законопроект и заполнить существующий пробел в законодательстве. При этом Выборный убежден, что размер штрафа нужно увеличить до 5–10 тыс. рублей.
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