Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям

Госдума в мае рассмотрит законопроект госсовета Удмуртии «О внесении изменения в статью 6.10 КоАП РФ». Документом предлагается установить новое наказание для граждан за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потенциально опасных психотропных или одурманивающих веществ. Эту информацию «Известиям» подтвердили в аппарате Госдумы и ряде комитетов.

– Детский алкоголизм — глобальная проблема, многоуровневая. Решать ее надо в комплексе. По некоторым данным, в России за год потребление алкоголя на одного человека увеличилось на 5 л. Алкоголизм молодеет. Кто из нас не видел стайки подростков, сидящих где-нибудь на лавочке с бутылками пива и сигаретами. Кто же это остановит, если у нас не предусмотрена ответственность за покупку спиртного детям, — заявил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

- Реклама -

В связи с этим вполне логично принять законопроект и заполнить существующий пробел в законодательстве. При этом Выборный убежден, что размер штрафа нужно увеличить до 5–10 тыс. рублей.