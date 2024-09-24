Госдума рассматривает законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал в телеграм-канале, что рассматривается закон, который предполагает запрет на пропаганду сознательного отказа от материнства.

По его словам, законопроект включает запрет на продвижение идей о необусловленном отказе от деторождения через интернет, средства массовой информации, кино и рекламу. Володин также отметил, что в социальных сетях часто наблюдается неуважительное отношение и агрессия к материнству и отцовству, а также к беременным женщинам и многодетным семьям.

Также будет введено административное наказание за данные нарушения. Размеры штрафов будут составлять до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для организаций и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также высказалась по поводу движения чайлдфри, охарактеризовав его как враждебный и чуждый проект, подталкивающий женщин к отказу от материнства. При этом она добавила, что государство не станет вмешиваться в права женщин, которые по каким-либо причинам не хотят или не могут завести детей, так как это их личное право.